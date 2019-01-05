Названы самые прочные и самые хрупкие смартфоны

Блогер канала JerryRigEverything назвал самые прочные, самые хрупкие и самые ремонтопригодные смартфоны 2018 года. Его ресурс известен дроп-тестами электроники, в одном из видео он подвёл итоги по девайсам прошлого года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Самыми ремонтопригодными смартфонами оказались Nokia 7 Plus и Nokia 6.1, аутсайдером по этому показателю стал iPhone XS Max. Напомним, цена замены экрана у самого дорогого смартфона Apple составляет 329 долларов, а полноценный ремонт - 599.

Самыми прочными устройствами стали тот же Nokia 7 Plus и Pocophone F1, самыми хрупкими были признаны OPPO Find X, Huawei Mate 20 Pro и iPad Pro. Среди смартфонов также оказался планшет Apple. Ранее сообщалось, что его очень легко сломать, также пользователи говорят, что достают его погнутым уже из коробки.

Ранее iPhone XS Max подвергся испытаниям на прочность и провалил четыре из пяти. При этом он выдерживает погружение в пиво за счёт защиты от воды и пыли по стандарту IP68.