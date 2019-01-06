Акции Apple, Tesla и Netflix в токенах будут доступны на криптовалютной бирже DX.Exchange

Эстонская регулируемая биржа DX.Exchange анонсировала запуск торговой платформы, на которой будут котироваться токенизированные акции топовых компаний из листинга фондовой биржи Nasdaq. При этом пользователи смогут приобретать их как за криптовалюты, так и за фиат. Вдобавок, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, на площадке будет доступна пиринговая торговля цифровыми валютами.

DX.Exchange задействует механизм сведения заявок и обработки сделок от Nasdaq для торговли цифровыми акциями и предотвращения рыночных манипуляций. Пользователи будут приобретать токенизированные ценные бумаги, которые буду предоставлять им право собственности на реальные акции. При этом соотношение стоимости токенов и стоимости акций составит 1:1.

За покупку реальных акций под контролем Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра будет отвечать фирма MPS Marketplace Securities, Ltd. Она же будет генерировать соответствующие токены ERC-20.

Изначально на платформе будут представлены акции AlphaBet, Apple, Amazon.com, Facebook, Microsoft Corporation, Tesla, Netflix, Baidu, Intel Corporation и Nvidia.

Одновременно с этим, DX.Exchange задействует DIX-протокол от Nasdaq для обеспечения электронной коммуникации между сторонами сделки. Добавим, что у платформы также заключено партнерское соглашение с Bloomberg.

Запуск DX.Exchange запланирован на 7 января.

Стоит отметить, что открытое письмо гендиректора Apple Тима Кука накануне спровоцировало резкое падение акций компании, выбив ее из тройки лидеров по капитализации.



Данные TradingView

Напомним, в июне 2018 года стало известно, что число зарегистрированных пользователей DX.Exchange превысило 500 тысяч.