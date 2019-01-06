Названы европейские цены первого "дырявого" Honor

Сайт Droid Shout назвал предположительные цены "дырявого" Honor View 20 в Европе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Так, версия на 6+128 ГБ будет стоить 549-569 евро, модификация на 8+256 ГБ обойдётся европейским пользователям в 650-700 евро. При покупке девайса пользователю предложат смарт-часы Honor Watch Magic, отдельно они будут предлагаться за 180 евро.

View 20 представят 22 января в Париже (Франция). До этого он дважды был показан в Китае - сначала производитель просто анонсировал первый в мире смартфон с "дырявым" экраном, а потом компания полностью представила его китайскому потребительскому рынку.

Смартфон также интересен тыльной камерой. Основной сенсор Sony IMX586 получит 48 МП, но в темноте разрешение изменится на 12 МП за счёт технологии Quad Bayer. Также она получит технологию ToF для создания 3D-фото.