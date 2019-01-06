В Сеть случайно попала фотография сборки самой большой ракеты Маска

Житель Техаса опубликовал в Twitter фотографию восхода солнца в деревне Бока-Чика, где находится частный космодром компании Илона Маска Space X. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На снимок попала разобранная сверхтяжелая ракета SpaceX Starship, строящаяся здесь.

Позже глава компании Илон Маск подтвердил, что на фото запечатлен процесс сборки самой тяжелой ракеты компании.

Предприниматель также опубликовал изображение, как будет выглядеть ракета в собранном виде.