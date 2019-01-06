В приложении YouTube для Android усовершенствован голосовой поиск
6 января 2019 16:56 179
В YouTube для Android обновлён голосовой поиск. Теперь с его помощью вы можете открыть необходимый раздел приложения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает 9to5google.
Нововведения появятся в версии приложения 13.50.52. Нажав на строку поиска, вы увидите иконку микрофона в нижней части экрана. Переместиться в нужный раздел можно будет с помощью голосовой команды Show me - так вы сможете открыть историю просмотров, тренды или подписки.
Ранее YouTube для Android побило отметку в пять миллиардов установок. Напомним, приложение по умолчанию установлено на всех Android-смартфонах в пакете программ Google. Получается, каждый активированный Android-смартфон увеличивает этот показатель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
16:27