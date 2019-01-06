Apple объяснила, почему в новых iPad Pro гнутся корпуса

Apple на сайте поддержки объяснила, почему корпуса некоторых iPad Pro могут быть погнутыми. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

В первую очередь она отметила, что такая деформация встречается только на планшетах с LTE-модулем. В процессе их сборки происходит небольшое давление на корпус в определённых точках.

На краях корпуса размещаются разделители, которые позволяют использовать элементы корпуса в качестве антенн. Эти элементы крепятся методом совместного литья. Из-за этого процесса корпус может оказаться погнутым. Но отклонение плоскостности допускается не более чем на 400 микрон по длине корпуса с любой стороны. Это меньше, чем толщина четырёх листов бумаги.