Apple высмеяла конкурентов плакатом перед выставкой CES - ФОТО

Защита данных - одна из сильнейших сторон продукции компании. Об этом она напомнила с помощью рекламного стенда.

Apple разместила плакат с надписью "Всё, что происходит на вашем iPhone, остаётся на вашем iPhone" в отеле SpringHills в Лас-Вегасе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает 9to5mac.

Это отсылка к знаменитому слогану "Что случается в Вегасе, остаётся в Вегасе". Так компания указала на сильнейшую сторону своей продукции и слабое место Android - защиту данных. iOS сложнее взломать из-за закрытости системы, кроме того, в iPhone стоит совершенный 3D-сканер лица, конкурентам не удалось создать подобный.

Важно, что этот плакат будет виден посетителям CES. Напомним, выставка пройдёт с 8 по 11 января в Las Vegas Convention Center. Сама Apple игнорирует коллективные выставки. Компания показывает свою продукцию исключительно на отдельных презентациях.