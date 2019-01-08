Рассекречен Apple iPhone XI - ФОТО - ВИДЕО

В Интернете появился рендер предположительного iPhone XI с тройной оптикой на тыльной стороне. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, фотографии предоставил Стив Хеммерстоффер (@onleaks), известный в Twitter своими публикациями инсайдерской информации и фотографиям смартфонов, находящихся в разработке.

Судя по рендерам iPhone XI, будущий флагман Apple получит квадратную основу для тройной фотокамеры, аналогично тому, как она расположена в Mate 20 Pro от Huawei. Правда расположение оптики расположено в левой стороне, а не по центру, как у флагмана Huawei.

Важно отметить, что @OnLeaks говорит, что фотографии концепта iPhone XI основаны на прототипах для инженерной проверки (EVT), поэтому внешний вид может измениться до поступления в продажу в сентябре 2019 года. Сейчас прототипы нового iPhone проходят этапы проверки проекта (DVT) и производственного тестирования (PVT), но следует отметить, что общие функции, такие как количество камер, обычно утверждаются на этапе EVT. Также другой источник в лице @IceUniverse утверждает, что фотографии рендеров iPhone XI, попавшие в сеть, являются подлинными.

В свою очередь издание Bloomberg предполагает, что третья камера iPhone XI может использоваться для технологии Long Time of Flight, которая позволяет создавать детальные трехмерные модели из объектов в пределах пяти метров для активного использования в приложениях дополненной реальности.

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