Найден простой способ создания тончайших нитей серебра для "умной" одежды

У дизайнеров одежды большие планы на "умные" материалы, и это не удивительно. Современные технологии предлагают не только новые способы самовыражения, но и весьма полезное в быту сочетание предметов гардероба и гаджетов: совсем скоро обычная одежда сможет как собирать биометрические данные, так и наделять владельцев сверхчеловеческими чувствами!

Самая большая проблема на сегодняшний день заключается в том, что современные ткани - это результат тысячелетних совершенствований, а потому их футуристические аналоги должны быть как минимум такими же прочными и простыми в производстве. Чтобы быть практичной, "умная" одежда должна выдерживать все, от стирки до тренировок на износ - и при этом быть долговечной, как простая хлопковая футболка.

В связи с этим одной из ключевых задач для инженеров стало создание проводов, которые могли бы передавать ток между компонентами такой одежды и не изнашивались со временем от постоянных скручиваний и намоканий.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, китайские исследователи уверяют, что наконец нашли решение: им стал новый тип серебряной нанопроволоки, структура которой вдохновлена капиллярами человеческого тела.

Вот как это работает. Когда речь заходит о производстве любых объектов наноразмера - это всегда долгий и очень кропотливый процесс, однако инженеры нашли способ обойтись без лишней головной боли. Их серебряный раствор автоматически впитывается в микроволокна ткани, имеющие трубчатую форму - точно так же кровь бежит по сосудам человека. После испарения воды остается гибкая, прочная и долговечная проволока, хорошо проводящая электричество. По сравнению с аналогами из меди она может противостоять куда большим нагрузкам, сохраняя целостность.

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