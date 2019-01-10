IBM представила квантовый компьютер

Квантовый компьютер IBM Q System One - устройство, которое использует явления квантовой механики для обработки данных - представила на проходящей в Лас-Вегасе (штат Невада) крупнейшей в мире выставке бытовой электроники компания IBM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметила компания в распространенном на выставке пресс-релизе, эта первая интегрированная система предназначена для научного и коммерческого использования и "для решения в будущем проблем, которые в настоящее время считаются слишком сложными" для ныне существующих систем. В частности, такие компьютеры могут использоваться для анализа финансовой информации и для выявления факторов риска для инвесторов, для оптимизации систем поставок товаров и для других целей.

Квантовый компьютер внешне выглядит как воздухонепроницаемый контейнер размером 2,7 на 2,7 м, выполненный из боросиликатного стекла толщиной более сантиметра, в котором размещены электронные компоненты и система охлаждения, обеспечивающая необходимый температурный режим для компьютера, где кубиты (наименьшие элементы для хранения информации) подвергаются воздействию малейших изменений температуры и электромагнитного излучения.

Первый коммерческий центр по использованию квантовых компьютеров компания намерена открыть в нынешнем году в городке Покипси (штат Нью-Йорк). Как отметил интернет-портал ZDNet со ссылкой на вице-президента IBM по вопросам разработки квантовых компьютеров Боба Сатора, пока не принято решение относительно того, сколько именно квантовых систем будет размещено в одном коммерческом центре.

В качестве основных проблем, связанных с развитием квантовых компьютеров, ZDNet назвал необходимость разработки специальных приложений для работы с кубитами, постоянное поддержание необходимого температурного режима в компьютере и новые технологические решения при их изготовлении. В связи с этим, отметило издание, вычисления с использованием квантовых компьютеров скорее всего будут предоставляться только в специальных центрах.

Выставка бытовой электроники Consumer Electronic Show (СES) проводится с 1967 года. В нынешнем году свою продукцию в 32 категориях - от 3D-печати и разработок в области создания искусственного интеллекта до цифровой медицины, образования, робототехники, связи и безопасности - представляют более 4,5 тыс. компаний из 155 стран.