В США будет запущено серийное производство сверхактивной "цифровой" подвески

Компания ClearMotion из Бостона, разработавшая сверхбыструю проактивную подвеску, объявила о привлечении инвестиций, которые позволят ей начать серийное производство. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, новая технология позволит автомобилям буквально не замечать колдобин на дорогах.

Разработка ClearMotion, по сути, представляет собой управляющий блок с гидравлическими клапанами и компактным насосом, который устанавливается на автомобильный амортизатор. По команде "мозга" системы блок под названием Activalve способен заранее готовить амортизатор к "дорожному событию", приподнимая колесо перед ухабом или, наоборот, прижимая его к покрытию перед выбоиной. Утверждается, что такая предварительная подготовка колеса сделает поездку на автомобиле гораздо более комфортной, чем способны обеспечить все существующие технологии подвесок.

Интересно, что, в отличие от аналогичных разработок других фирм, подвеска ClearMotion использует оригинальный способ получения данных о состоянии дороги. Если, к примеру, проактивная подвеска Mercedes-Benz опирается на сведения, которые собирают радары и сканеры, размещенные в передней части машины, то система ClearMotion черпает сведения из облачного хранилища. Туда, по замыслу разработчиков, должны загружаться максимально подробные трехмерные карты дорог. Кроме того, в обработке массивов информации используются технологии big data и специально разработанные алгоритмы.

Как сообщает издание Venture Beat, компания заявляет, что уже располагает необходимыми производственными мощностями для серийного выпуска модулей Activalve. Более того, утверждается, что к разработке уже проявили интерес некоторые крупные автомобильные компании, хотя конкретные бренды пока и не называются.

Зато известно, что ClearMotion привлекла инвестиций на сумму в 115 млн долларов, причем в финансировании компании уже поучаствовали такие гиганты, как, к примеру, Microsoft и Bridgestone. Согласно плану компании, к серийному производству модулей она должна приступить уже в нынешнем году, причем в ближайшем будущем, как заявляет руководство ClearMotion, их разработка будет только еще более востребована.

Дело в том, что, как заявляет основатель компании Шакил Авадхани, с развитием беспилотного транспорта человек становится в основном пассажиром автомобиля, а не его водителем, и в этом случае требования к комфортности поездки резко повышаются - а следовательно, вырастет и заинтересованность производителей в новых технологиях.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook