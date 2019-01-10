Tesla прекращает продажу самых дешевых электромобилей

С 14 января компания Tesla завершит продажу самых дешевых в линейке электромобилей Model S и Model X с аккумулятором на 75 кВт*ч. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, написал основатель компании Илон Маск в своем твиттере.

"Начиная с понедельника, Tesla больше не будет принимать заказы на версию 75 кВт*ч моделей S и X. Если вам понравилась эта версия, пожалуйста, сделайте заказ до вечера воскресенья", - написал Маск.

Стоимость Model S с аккумулятором на 75 кВт*ч начиналась от $66 тыс, а Model X - от $72 тыс. Теперь за аналогичные модели с аккумулятором на 100 кВт*ч придется заплатить минимум от $84 тыс за "S" и $87 тыс за "X".

Причина, по которым остановлена продажа самых бюджетных электромобилей в линейке, не уточняется.

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