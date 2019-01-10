Азербайджан и Туркменистан протянут кабель через Каспий

Азербайджан и Туркменистан могут проложить по дну Каспийского моря фибер-оптическую кабельную магистраль "Сиязань-Туркменбаши". Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Этот вопрос был обсужден на трехсторонней встрече в Баку между представителями профильных ведомств Азербайджана, Афганистана и Туркменистана.

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