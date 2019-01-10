"АвтоВАЗ" анонсировал запуск продаж Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport

Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport появятся в продаже в ближайшее время. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, рассказал журналистам исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Ян Птачек.

"Мы обещали запустить продажи Lada Vesta Sport до конца года, и фактически производство стартовало в конце года, и мы начали отгрузки этих машин дилерам в первых числах января. Цены мы объявим в ближайшее время и вскоре запустим продажи. Нельзя сказать, что мы задержали выпуск этой модели - это наш флагман, и мы хотели быть на 100% на высоком уровне. Поэтому мы не торопились", - объяснил Птачек.

В ближайшие дни в салоны дилеров поступает Lada Vesta Sport и чуть попозже - Granta Cross, уточнил он.

"АвтоВАЗ" в 2018 году отметился обновлением своего самого бюджетного семейства - Granta. За счет объединения с моделью Kalina, Granta теперь можно купить во всех четырех типах кузова - седан, хэтчбек, лифтбэк и универсал. Также Granta получила внешность в фирменном "Х-стиле", сообразно своей "старшей подруге" Lada Vesta.