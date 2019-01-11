Xiaomi объявила о присвоении бренду Redmi независимого статуса
11 января 2019 09:28 151
Китайский производитель мобильных телефонов Xiaomi объявил о присвоении глобальному бренду Redmi официально независимого статуса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил информационный портал Sina.
Управляющим менеджером нового подразделения компании, занимающегося разработкой, производством, продвижением на рынках и продажей Redmi, стал заместитель генерального директора Xaiomi Лу Вэйбин. "Таким образом мы обеспечим для Redmi максимально приемлемую цену, осуществим экспансию на рынках, привлечем внимание пользователей глобальной сети", - подчеркнул он.
Первым продуктом обновленной марки стал телефон Redmi Note 7.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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