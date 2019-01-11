В Швеции разработали технологию получения ткани из опилок

Шведский изобретатель Ларс Стигсон, раньше преподававший в Лундском университете (Швеция), разработал технологию превращения в ткань отходов деревообрабатывающей промышленности. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Эта технология требует меньше энергии и химикатов, чем создание других распространенных тканей - например, из хлопка или полиэстера.

Из "древесной" ткани можно шить одежду или делать обивку для мебели - новой технологией уже заинтересовались мебельный гигант Ikea и розничная сеть H&M. Они планируют инвестировать в стратап Стигсона TreeToTextile и закупать у него готовую продукцию. По мнению инвесторов, новая технология позволит обеспечить европейцев текстилем с меньшим, чем сейчас, ущербом для окружающей среды.