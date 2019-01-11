Google Chrome запустит своего блокировщика рекламы
11 января 2019 09:39 119
Американская корпорация Google сделает функцию блокировки нежелательной рекламы в браузере Google Chrome 9 июля 2019 года. Функция будет доступна по всему миру. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, говорится в заявлении корпорации.
Как сообщается, "Chrome усилит защиту своих пользователей и прекратит показывать во всех странах все агрессивные и навязчивые объявления на сайтах".
При этом, под нежелательными рекламными объявлениями подразумеваются все типы агрессивной рекламы из перечня, подготовленного организацией Coalition for Better Ads.
В частности, в этот список вошли всплывающие окна, самовоспроизведение видеорекламы со звуком, большие баннеры, объявления с обратным отсчетом времени.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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