Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC - ФОТО

Люксовое купе Lexus LC 500 пока существует лишь в виде закрытой двухдверной версии. Однако в "Лексусе" сделали очевидную и правильную вещь - убрали стальную крышу, и получился очень гармоничный кабриолет. Его премьера состоится в США через пару дней, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Компания Lexus показала официальные изображения абсолютно нового кабриолета Lexus LC Convertible, выпущенного на базе исходного купе LC 500. Мировой дебют открытой новинки состоится на автосалоне в Детройте уже 14 января 2019. Премьерный автомобиль носит статус концепта, а вот серийный вариант кабриолета должны запустить на конвейер ориентировочно в 2020 году.

В "Лексусе" отмечают, что LC Convertible задает стилистический код всем будущим моделям марки на ближайшие годы. Хотя в целом мы видим перед собой, по сути, то же купе LC 500 с открытым верхом - кабриолету фактически заново разработали лишь крышку механизма складывания крыши. Кстати, какой именно тип складного верха используется в концепте, производитель не конкретизирует. Впрочем, несмотря на визуальную идентичность LC 500 и LC Convertible, открытая новинка должна была получить более жесткий кузов. Интерьер здесь аналогичен тому, что используется в купе.

Сохранилась даже посадочная формула 2+2, несмотря на присутствие механизма складывания верха. Концептуальный LC Convertible получил лишь особую комбинацию из панели приборов черного цвета, светлой кожаной обивки салона и желтой прострочки.

Технические аспекты кабриолета LC компания Lexus тоже пока не детализирует. Можно не сомневаться, что моторная гамма будет полностью или частично позаимствована у LC 500 - а это либо 5-литровый атмосферник V8 мощностью 477 л.с., либо гибридная версия 3,5 л V6.

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