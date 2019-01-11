Американская корпорация Apple начнет выпускать одежду, способную подключаться к смартфону по беспроводной связи. Об этом сообщает Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В четверг, 10 января, компания разместила заявку на патент под названием "Ткань со встроенными электрическими компонентами" (Fabric With Embedded Electrical Components) на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Речь идет о материале, который будет состоять из "проводящих" и "изоляционных" нитей. "Проводящие" волокна займут внутренние слои плетения и обеспечат распространение электрического сигнала во все части вещи. Из "изоляционных" нитей дизайнеры создадут внешние слои одежды, чтобы предотвратить любой контакт кожи человека с "проводящими" волокнами.

В результате смарт-одежда Apple сможет выполнять разнообразные функции: например, собирать информацию о здоровье владельца, выводя ее на экран iPhone, или воспроизводить музыку через встроенные в вещь наушники.

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