У "айфонов" станет на одну камеру больше

Apple намерена осенью 2019-го опять выпустить три новых модели iPhone, среди которых будет и преемник не оправдавшего надежд компании 750-долларового iPhone XR. По информации The Wall Street Journal, главной особенностью флагманской модели станет тыловая камера с тремя объективами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тройными камерами уже оснащают некоторые свои аппараты производители Android-смартфонов - например, Huawei и LG, а у Samsung даже есть среднебюджетная модель с четырьмя объективами. Как правило, третий объектив использует широкоугольную оптику, позволяющую "уместить" в кадр больше, а также делать макроснимки с расстояния в несколько сантиметров.

Это, впрочем, не значит, что Apple пойдет тем же путем, что и Huawei. Возможно, назначение третьего объектива окажется другим. 2 января глава подразделения фотосенсоров компании Sony заявил в интервью Bloomberg, что к концу лета 2019-го компания намерена нарастить производство чипов для тыловых и фронтальных 3D-камер "в ответ на спрос со стороны производителей смартфонов". На конец лета как раз обычно приходится старт массового производства новых iPhone, а также намеренных конкурировать с ними в преддверии новогодних праздников Android-конкурентов.

На прошлой неделе в сети были опубликованы изображения, демонстрирующие как именно будет выглядеть фотомодуль "трехкамерного" iPhone (зрелище, по крайней мере в данном исполнении, не для слабонервных):

Также в статье The Wall Street Journal утверждается, что третий, "бюджетный" iPhone 2019-го года не получит OLED-экран. Его дисплей, как и у iPhone XR, будет сделан по LCD-технологии. Полностью на OLED-дисплеи Apple планирует перейти в 2020-м. Тогда же, вероятно, выйдет и первый смартфон компании с поддержкой сотовых сетей 5G.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook