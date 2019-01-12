NASA предложило обезопасить данные о местоположении самолетов при помощи блокчейна

Блокчейн и смарт-контракты в авиакосмической отрасли сумели бы обеспечить конфиденциальность и безопасность полетных данных воздушных судов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, говорится в статье инженера по авиакомпьютерам Исследовательского центра Эймса космического агентства NASA Рональда Рейсмана.

Возможности блокчейна заинтересовали Рейсмана в контексте распоряжения Федерального управления гражданской авиации США о переходе авиадиспетчеров на систему ADS-B (автоматическое зависимое наблюдение-вещание) с 1 января 2020 года.

"ADS-B не предусматривает полной конфиденциальности информации об идентификации и местоположении самолета, не учитывает возможности ее подмены и отказа в обслуживании", - объясняет инженер NASA.

В связи с угрозой промышленного шпионажа, а также для защиты жизни персонала и сохранности собственности Рейсман представил прототип под названием Авиационная блокчейн-инфраструктура, основанный на Hyperledger Fabric и смарт-контрактах.

"Решение позволяет контролировать, какие данные передаются публично, а какие доступны только уполномоченным лицам. Так, общая информация о типе воздушного судна, пункте назначения и маршруте может быть общедоступной, а данные о высоте полета, скорости и текущем курсе передаваться по частным каналам", - отмечается в статье.

По мнению Рональда Рейсмана, "частично контролируемая" структура блокчейна, позволит системам ADS-B соответствовать и даже превысить уровни конфиденциальности, обеспечиваемые радиолокационными системами NASA.

В июле блокчейн-проекты AIKON и Hadron задействовали технологию распределенного реестра для обработки данных с космического телескопа "Хаббл".

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