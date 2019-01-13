Немецкие разработчики показали "собак-робокурьеров" - ВИДЕО

13 января 2019 10:23

Немецкая фирма "Континентал" представила свое видение системы доставки на Шоу потребителей электроники в Лас-Вегасе, продемонстрировав собак-роботов, занимающихся доставкой посылок, сообщает Daily Mail.

Как передает Day.Az, "собаки-робокурьеры" разработаны совместно с компанией по производству роботов ANYbotics, известной созданием четырехпедальных роботов, открывающих двери и лифты.

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Немецкие разработчики показали

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