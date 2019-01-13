Безработные и несвободные: кого погубят новые технологии

О новых технологиях и месте среди них человека снимают кинофильмы, пишут статьи и спорят обыватели. Изобретения бесцеремонно меняют жизнь и при этом часто ограничивают свободу, рушат этические нормы и лишают работы. Чего ждать дальше? "Газета.Ru" опросила IT-экспертов и выяснила, какие риски несут людям новые технологические решения и чего нам бояться, а на что не стоит обращать внимание, передает Day.Az.

Что-то пошло не так

До недавнего времени технический прогресс человечества прочно ассоциировался с социальным. Новые изобретения и новые технологии шли нога в ногу с ростом благосостояния, сокращением разрыва между богатыми и бедными, подъемом среднего класса, всеобщим средним и бесплатным высшим образованием, созданием пенсионных систем и прочими социальными благами. В конце XX века сомнения в том, что интернет, мобильная связь, робототехника, растущие вычислительные мощности могут завести человечество куда-то "не туда", были уделом маргиналом и конспирологов. Сейчас ситуация выглядит уже не столь однозначной.

Информационные технологии принесли новые коллизии практически во все сферы человеческой жизни.

Дискуссии о применении патентного и авторского права в интернете, споры о частности или общественности пространства социальных сетей не затихают до сих пор, а использование искусственного интеллекта, компьютерного зрения и комплексов городского видеонаблюдения (CCTV) вообще стерло границы частной жизни.

То, как влияют информационные технологии на жизнь общества, нашло отражение даже в массовой культуре. Сериал "Черное зеркало", описывающий эти проблемы, стал настоящим хитом британского телеканала Channel 4.

Во всем важен контроль

Специалисты, опрошенные "Газетой.Ru", выделили несколько аспектов, касающихся влияния информационных технологий на общество. Как ни парадоксально, но почти все эксперты сошлись во мнении, что главную опасность для человечества представляют не новые технологии, а сами люди.

IT-эксперт Александр Баулин считает, что сами по себе новые изобретения и научные открытия не могут принести вред, но люди должны более ясно представлять себе результат их применения.

"Если не думать о проблемах, то в свое время лошадиным навозом можно было бы завалить весь Лондон или вырубить все деревья в Англии. Нам кажется, это преувеличением, но на Кипре так и произошло: остров жил выплавкой меди, однако вырубка всех деревьев нарушила экологию острова. Нужно просто не забывать, что все технологии имеют побочные эффекты и, используя их, важно продумывать последствия", - считает Баулин.

В том, что главную угрозу людям несут вовсе не технологии, соглашается и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Если посмотреть на то, какие решения иногда принимают многие мировые политические лидеры и главы огромных компаний, возникает большой соблазн заменить этих людей искусственным интеллектом", - заявил Муртазин, выразивший уверенность, что со временем ИИ будет допущен не только к экспертной оценке ситуаций, но и к принятию решений.

"Тут, конечно, есть некоторая опасность. В том, как работают машинные алгоритмы, разбираются единицы, а для остальных это "черный ящик".

Если доверить искусственному интеллекту автоматизировать процесс принятия важных решений, то существует риск того, что эти решения окажутся совершенно чужды человеческой логике, нашим понятиям о морали и этике", - считает аналитик.

"Опасность исходит не от технологий как таковых, а от людей, которые ими распоряжаются", - говорит телеком-эксперт и аналитик MForum Analitics Алексей Бойко. По его словам, если общество научится контролировать спецслужбы, армию, политиков, крупный бизнес, то этого должно хватить для того, чтобы превентивно защититься от опасных последствий появления новых технологий.

По мнению Бойко, дихотомия "добро/зло" в отношении технологий и научно-технического прогресса некорректна: "Это деление мне представляется надуманным. Микроскопом можно убить человека, а уж насколько опасным может быть "мирный атом", мы знаем не понаслышке. Хорошо обученная система компьютерного зрения может выявлять рак на томограммах на месяцы ранее, чем это делает высококвалифицированный врач с десятком лет стажа, а аналогичная по сути система может вести охоту за людьми с автономного ударного беспилотника".

Прогресс не остановить

Все опрошенные эксперты уверены, что позитивные изменения, приносимые научно-техническим прогрессом, значительно превосходят неизбежный "сопутствующий ущерб". Однако человек воспринимает все улучшения как естественный ход событий, а нежелательные последствия, к которым люди не успевают адаптироваться, становятся чем-то экстраординарным и, соответственно, привлекают больше внимания.

По мнению исполнительного директора НКО "Общество защиты интернета" Михаила Климарева, технологии развивались, развиваются и продолжат развиваться в ближайшее столетие. Эксперт отметил несколько направлений, от которых он ожидает прорыва в ближайшие годы - это интернет вещей, сети пятого поколения, большие данные и искусственный интеллект.

"Я думаю, что ИИ не будет "разумом, который все контролирует и самостоятельно принимает решения". До создания подобного предстоит решить много инженерных проблем - это дело десятилетий. Но вот решение задачи по оптимизации автомобильного движения или общение с ИИ на естественном языке уже на подходе", - считает Климарев.

Эльдар Муртазин также обратил внимание на то, какой прогресс произошел в области взаимодействия человека и ИИ. По его мнению, переход на естественные языки взорвет рынок голосовых помощников.

"Критикуя интернет, социальные сети и "тупые" голосовые помощники, многие не обращают внимание, на то, как эти технологии уже улучшили жизнь тех же маломобильных и слабовидящих людей. Если раньше они были отрезаны от мира, то сейчас эти технологии помогают им интегрироваться в социум", - отметил эксперт.

Киборги идут

Одной из главных техноугроз XXI века многие эксперты и социологи считают роботизацию экономики. Рассуждения и подсчеты о том, какого количества рабочих мест лишатся люди с появлением полностью автоматизированных фабрик и беспилотных автомобилей, ведутся буквально каждый день.

Глава GSMA Матс Гранрид согласился с тем, что эта проблема существует: "Что касается водителей, то да, она очевидна. Например, в Манхэттене сейчас работает почти 14 тыс. такси. В случае замены их умными беспилотными автомобилями, подключенными через сети 5G к искусственному интеллекту, будет достаточно всего 2 тыс. машин, а время их ожидания сократится до двух минут. Проблема потери рабочих мест касается не только водителей, но и ритейла. Уже сейчас все большее и большее количество людей делают покупки онлайн".

Возможно не самой важной, но уж точно самой болезненной темой, связанной с влиянием на нашу жизнь информационных технологий, стала так называемая прозрачность, то есть стремительно сужающееся поле частной жизни.

Жизнь современного человека онлайн и офлайн, его покупки, транзакции, интернет-запросы, его местопребывание и перемещения, даже то, что он говорит вблизи смартфона, становится предметом маркетингового анализа или интереса спецслужб или злоумышленников.

"Да, это явление имеет место быть. Становится все труднее скрывать, "что вы делали прошлым летом", - считает Климарев, -- При этом такая прозрачность имеет не только отрицательную коннотацию. Она также означает более высокий уровень безопасности - личной, информационной, финансовой. Совершать противоправные действия становится все более опасным и сложным занятием".

С другой стороны, по мнению эксперта, все это накладывает ответственность и на самих людей и формирует особое отношение к действиям разных интернет-сервисов.

"Я думаю, что в наступившем году (как, впрочем, и в последующем) особое внимание общественности будет привлекать такое достаточно новое явление, как "цифровые права", что повлечет появление новой профессии, которое условно назовем "цифровой юрист", - уверен Климарев.

Алексей Бойко в "новой прозрачности" видит не столько этическую проблему, сколько новый социальный вызов.

"В ближайшие десятилетия мы можем столкнуться с новым, невиданным уровнем прозрачности общества, когда технологии позволят в любой момент отслеживать местоположение на планете любого человека, знать о нем больше, чем знают его близкие, и даже "читать его мысли", в той или иной степени приближения к этой идее. Это создает соблазн создания полицейских государств с еще невиданным уровнем контроля малой группы населения за остальным населением, с навязыванием меньшинством большинству своей воли, с сужением поля "свободы воли". Человечество должно будет перерасти эти соблазны - или же оно превратится в структуру наподобие роя, где отдельные составляющие живут и действуют не столько в своих интересах, сколько в интересах роя, а роли составляющих рой организмов предопределены", - предостерегает эксперт.