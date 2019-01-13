Названы лучшие автомобили 2018 года
13 января 2019 18:30 250
Эксперты издания CarsWeek.ru определили пять лучших автомобилей 2018 года в пяти различных номинациях, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Звание самого надежного автомобиля получила Toyota Camry седьмого поколения. Масса новых машин снижена, а жесткость кузова увеличена.
Самой безопасной машиной эксперты признали Volvo XC90. Кроссовер оборудован множеством систем активной и пассивной безопасности, а также умной подвеской, уменьшающей возможность опрокидывания авто в нештатных ситуациях.
Самой комфортной машиной эксперты признали новое поколение Mercedes Maybach S600 с кожаной отделкой, ковриками из овечьей шерсти, минибаром с бокалами за 4 000 евро и сиденьями с регулируемой спинкой, массажем, подогревом и вентиляцией.
Самым быстрым автомобилем стал Bugatti Chiron, максимальная скорость которого составляет 420 км/ч. При этом на такой машине разрешается ездить по обычным дорогам.
Самым лучшим электрокаром 2018 года осталась Tesla Model S.
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