Сотрудники Facebook раскрыли тайны империи Цукерберга

В офисе Facebook процветает культ личности, подавляется инакомыслие и используется суровая система оценки труда работников. Об этом на условиях анонимности рассказали каналу CNBC 12 бывших сотрудников компании, уволенных в период с 2016 по 2018 год, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Источники проводят параллели между нездоровой атмосферой, царящей внутри Facebook, и последними неудачами детища Марка Цукерберга. В 2018 году акции компании обвалились почти на 30% на фоне скандалов, связанных с конфиденциальностью пользовательских данных и распространением fake news.

Кроме того, выяснилось, что для оценки труда работников в Facebook используется так называемая кривая жизнеспособности - система, предполагающая жёсткое ранжирование сотрудников в зависимости от их эффективности. Несмотря на то что такая практика всё ещё широко распространена в Силиконовой долине, некоторые компании (например Microsoft) уже отказались от неё в связи с многочисленными жалобами.

В ответ на обвинения бывших сотрудников в приверженности авторитарному стилю управления в Facebook заявили, что её работники посещают внеурочные мероприятия на добровольной основе. Уволенные менеджеры утверждают, что фильтрация негативных новостей о соцсети также вменялась в обязанность всем сотрудникам компании.