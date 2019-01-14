Telegram ликвидируют?

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил два месяца на размышление о будущей судьбе своей компании Telegram Messenger LLP. Об этом сообщается в уведомлении Британского торгового реестра, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Копия документа опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно местному законодательству, в случае ликвидации компании все ее права и имущество отойдут британской стороне. Процесс национализации запустится через два месяца после подачи заявления. До этого срока Дуров может отозвать свое заявление.

Ранее Дуров подал в британский госреестр юридических лиц заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP. Причина такого решения неизвестна. Предполагается, что создатель Telegram планирует изменить структуру компании.

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