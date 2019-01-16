Как снизить расход и улучшить качество бензина - ХИТРОСТЬ БЫВАЛЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
В попытках улучшить качество бензина, а заодно снизить его расход бывалые автомобилисты льют в бензобак самый обычный ацетон. Ходят слухи, что ацетон способен увеличить октановое число в топливе, передает Day.Az со ссылкой на trendymen.ru.
На самом деле, 92 бензин в 95-й таким образом превратить не выйдет. Но расход топлива ацетон действительно способен снизить, правда незначительно. Содержание кислорода в ацетоне высокое, бензин воспламеняется легче - двигатель, соотвественно, работает более "оборотисто".
Сторонники "ацетоновой терапии" рекомендуют на полный бак лить не более 350 миллилитров ацетона. Покупать нужно чистый продукт, без каких-либо присадок.
Не стоит забывать и о том, что ацетон - это мощный растворитель. В теории он мягко очищает элементы двигателя, что позволяет реже гонять машину на сервис.
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