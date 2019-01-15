Apple воскресит iPod touch

15 января 2019 17:45

Корпорация Apple планирует выпустить новую версию плеера iPod touch. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Mac Otakara, ссылаясь на источники.

В блоге не приводится никаких подробностей о новинке и не называются сроки выпуска устройства. Однако эту информацию подтвердило несколько поставщиков комплектующих Apple на выставке CES 2019. Вместе с этим сообщается, что компания планирует отказаться от разъема Lightning в пользу USB-C в iPhone и других портативных устройствах. На данный момент с таким портом выпускаются лишь новые iPad Pro.

Шестое поколение iPod touch вышло в 2015 году, оно отличалось от пятого поколения 2013 года лишь новым процессором, камерой с увеличенным разрешением и отсутствием крепления для ремешка. В 2017 году компания снизила цену на плеер и оставила версии на 32 и 128 гигабайт. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az