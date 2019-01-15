Facebook инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, инвестирует в течение трех ближайших лет $300 млн в проекты, направленные на развитие новостной журналистики. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в блоге соцсети, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим бороться с недостоверными новостями, ложной информацией и новостями низкого качества в Facebook, - заявила один из вице-президентов компании Кэмпбелл Браун. По ее словам, Facebook также не собирается забывать о том, что "обладает возможностью помогать местным новостным организациям расти и процветать", и для этого выделит на данные цели в течение трех ближайших лет указанную сумму.

Как отметила Браун, соцсеть намерена в том числе участвовать в проектах, нацеленных на то, чтобы помогать журналистам и новостным организациям развивать свои возможности, а также строить устойчивые модели бизнеса. Также, как указала Браун, Facebook в начале текущего года планирует организовать конференцию с участием представителей американских СМИ, предпринимателей и спонсоров, которым предстоит обсудить вызовы, стоящие перед современными журналистами.

Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете (США). Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.

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