В Viber добавили новую функцию
16 января 2019 08:39 276
В Viber появилась функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах. Опросы работают в реальном времени. Для этого участникам групповых чатов или администраторам сообществ надо в меню чата нажать на значок опроса,сообщает AIN.UA, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
После этого нужно ввести сам вопрос и до 10 вариантов возможных ответов. Все участники группового чата или сообщества могут проголосовать, нажав на "лайк" напротив определенного варианта. Результаты опроса видны сразу же, по мере добавления новых голосов.
В групповом чате участники могут смотреть, за какой вариант голосовал тот или иной пользователей, если нажмут на соответствующий вариант ответа. В сообществах голосование анонимное.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15 января 22:45 220
Facebook инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики
15 января 21:14 269
Volkswagen и Ford договорились о совместном производстве пикапов и фургонов
15 января 17:45 297
Apple воскресит iPod touch
15 января 16:08 547
Опубликовано первое фото OnePlus 7 - ФОТО
15 января 15:54 290
Япония и Boeing будут сотрудничать в разработке электросамолетов
-
15 Янв. 16:34 7 512
-
15 Янв. 20:09 6 803
-
15 Янв. 13:52 5 214
-
15 Янв. 13:39 4 288
-
15 Янв. 11:06 3 592