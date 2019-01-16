Роботов, работавших в японском отеле, пришлось уволить

Владельцам японского отеля Henn-na, который открылся в Нагасаки в 2015 году, пришлось уволить более сотни роботов и заменить их людьми. Роботы, которые должны были выполнять функции администраторов, носильщиков и уборщиков, просто не справлялись со своими обязанностями, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Оказалось, что роботы больше мешали постояльцам, чем помогали им. Так, они не могли перечислить расположенные рядом достопримечательности, а также реагировали не на вопросы гостей, а на их храп или кашель. Роботы, которые должны были носить багаж, не могли работать в снег или дождь, а при встрече в коридоре были неспособны разъехаться.

Руководство гостиницы приняло решение уволить половину роботизированного персонала, заменив роботов людьми.

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