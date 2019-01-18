Huawei инвестирует $100 млрд в комплексное развитие сетевых технологий

Китайская технологическая компания Huawei намерена в течение пяти лет инвестировать порядка 100 млрд долларов в развитие сетевых технологий и обеспечение кибербезопасности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил основатель компании Жэнь Чжэнфэй.

"Мы планируем инвестировать значительные средства в исследования и разработки в ближайшие пять лет, чтобы создать лучшую систему сетевых технологий в мире", - сказал Жэнь Чжэнфэй, слова которого в пятницу приводит Центральное телевидение КНР.

Он также отметил, что данные меры направлены на комплексное развитие кластера сетевых технологий компании, в том числе "упрощение схем передачи информации и структуры самой сети, а также обеспечение высшего уровня кибербезопасности и защиты частной информации".

В декабре прошлого года руководство Huawei заявило о намерении открыть Центр прозрачности безопасности в Брюсселе. По словам основателя компании, данные меры направлены на повышение сотрудничества между Huawei и ее клиентами, а также обеспечение гарантии надежности продукции производителя. В январе корпорация сообщила о том, что еще один такой центр будет создан на территории Норвегии.

В последнее время Huawei оказалась в центре внимания мировой общественности на фоне заявлений, что она, как и другая китайская технологическая компания ZTE, сотрудничает со спецслужбами КНР. Ранее стало известно, что в этой связи правительства США, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии ввели ряд мер по запрету и ограничению использования оборудования Huawei. Представители компании все обвинения отрицают.

Huawei - одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний, лидер в области оборудования для сетей 4G и развертывания сетей 5G. По итогам 2018 года ее выручка составила 108,5 млрд долларов. Huawei работает в более чем 170 странах, имеет около 180 тыс. сотрудников. Штаб-квартира концерна расположена в городе Шэньчжэнь (Китай).

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