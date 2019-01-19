Автомобили не будут замерзать: создан материал, отталкивающий лед

Удивительно, но из-за ледяной погоды США ежегодно теряет миллионы долларов: нередко именно она становится причиной остановки работы аэропортов и отключения электричества. Из-за льда, разумеется, страдают и жители многих других стран - вряд ли найдется человек, у которого не замерзал автомобиль. Кажется, скоро одной проблемой в мире станет меньше, так как исследователи из Университета Хьюстона создали материал, с которого лед можно стряхнуть одним движением руки. Более того, покрытые новым материалом автомобили и самолеты будут очищаться ото льда прямо во время движения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, при создании нового материала ученые использовали новую теорию физики, в которой им требовалось только указать свойства материала - принцип сам подсказывал им, какой материал им необходимо синтезировать. Новое покрытие состоит из силикона и полимеров и практически не цепляется за лед. Исследователи уверены, что использованный принцип способен помочь и в создании других материалов, например, отталкивающих болезнетворные бактерии.

Мы разработали новую физическую концепцию и соответствующий материал для льда, который демонстрирует чрезвычайно низкую адгезию к льду при длительной механической, химической и экологической стойкости.

Руководитель исследования Хади Гасеми признался, что ранее они уже пытались создать подобный материал, но все ранние варианты не могли полностью решить проблему прилипания льда к поверхности. Новый же материал отталкивает замерзшую воду, образуя трещины на месте соприкосновения. Считается, что лед может отойти с поверхности даже под воздействием ветра, то есть самолеты будут практически полностью защищены от замерзания.

Материал можно нанести на любую поверхность. Примечательно, что он не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей, что очень важно для автомобилей, самолетов и другой техники, ведь они часто находятся на солнце. Срок действия достигает 10 лет, что тоже очень впечатляющий результат.

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