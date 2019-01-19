Tesla намерена уволить тысячи сотрудников

19 января 2019 10:43

Компания Tesla намерена уволить более трех тысяч сотрудников, или 7% персонала. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Би-би-си".

Уточняется, что это решение было принято после самого сложного года в истории предприятия.

"Другого пути нет", - написал в обращении основатель компании Илон Маск.

Он добавил, что организовать производство автомобилей по новым технологиям, затраты на которое были бы сопоставимы с изготовлением обычных машин, очень сложно. Маск подчеркнул, что повышение конкурентоспособности и производительности имеет критическое значение для компании.

Как отмечается, всего на предприятии работают 45 тысяч человек.

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