Новый флагманский смартфон LG G8 показали на камеры - ВИДЕО

19 января 2019 12:42

В Сети появилось видео с флагманским смартфоном LG G8, получившим довольно стандартный дизайн. Гаджет имеет продолговатый вырез под фронтальную камеру, сканер отпечатков на задней панели и дисплей с диагональю 6,1 дюйма.

Камера у гаджета должна быть двойной - как основная, так и фронтальная. В основу устройства, вероятно, положен процессор Snapdragon 855, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Несмотря на свой топовый статус, гаджет получил 3,5-мм выход для наушников, наличие которого у флагманов стало редкостью.

Презентация смартфона должна состояться на выставке MWC в феврале.

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Новый флагманский смартфон LG G8 показали на камеры

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