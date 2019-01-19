Новый флагманский смартфон LG G8 показали на камеры - ВИДЕО
19 января 2019 12:42 88
В Сети появилось видео с флагманским смартфоном LG G8, получившим довольно стандартный дизайн. Гаджет имеет продолговатый вырез под фронтальную камеру, сканер отпечатков на задней панели и дисплей с диагональю 6,1 дюйма.
Камера у гаджета должна быть двойной - как основная, так и фронтальная. В основу устройства, вероятно, положен процессор Snapdragon 855, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Несмотря на свой топовый статус, гаджет получил 3,5-мм выход для наушников, наличие которого у флагманов стало редкостью.
Презентация смартфона должна состояться на выставке MWC в феврале.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
18 января 14:44 303
Huawei инвестирует $100 млрд в комплексное развитие сетевых технологий
18 января 09:10 367
Пентагон намерен создать готовую систему ПРО на орбите
17 января 19:33 809
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
-
18 Янв. 16:56 42 850
-
18 Янв. 17:40 12 692
-
18 Янв. 14:50 5 670
-
18 Янв. 13:40 5 066
-
18 Янв. 13:30 3 203