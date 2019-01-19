Энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне - ВИДЕО

Владелец YouTube-канала Wall SoGB продемонстрировал возможность запуска полноценной Windows 10 на смартфоне, на котором еще и работает оригинальный классический Fallout - и все это без "тормозов и глюков". В чем секрет успеха? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Microsoft активно разрабатывает Windows 10 для платформ ARM, чтобы любой планшет на Android мог успешно запустить эту операционную систему. Более того, сама Windows 10 ARM умеет эмулировать программы, написанные для платформы X86, под ARM, правда о требовательных играх речь не идет, скорее только о нетребовательной к ресурсам мобильного устройства классике.

Энтузиаст использовал сборку Windows 10 для запуска на смартфоне Lumia 950 XL, которая работает на процессоре Snapdragon 810, дополненным 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. При том, что заявленные рекомендации Microsoft использовать процессор как минимум Snapdragon 835, на практике выяснилось, что мощностей старого флагманского чипа оказалось достаточным для комфортной работы в полноценной "Десятке".