Microsoft прекращает поддержку еще одной версии Windows
В Microsoft заявили, что официально прекращают поддержку мобильной операционной системы Windows 10 Mobile. Обновления для нее перестанут выходить в декабре 2019 года.
Мобильная операционная система Microsoft перестала получать полноценные обновления еще в 2017 году, но программные обновления выходили регулярно, однако последний такой апдейт выйдет в декабре этого года, что ознаменует полное прекращение поддержки любых устройств с этой ОС.
Смартфоны на Windows 10 Mobile будут работать и дальше, доступ к Windows Store будет открыт, но обновления безопасности с 2020 года приходить больше не будут. Вместе с тем, до 10 марта 2020 года будет продлена поддержка резервного копирования параметров устройств и некоторых приложений, включая загрузку фотографий и восстановление устройства из существующей резервной копии.
В самой Microsoft допускают, что могут предоставить поддержку сторонних компаний, но на условиях контракта и не бесплатно. Что касается рядовых пользователей, то им рекомендуют переходить на Android и iOS.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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