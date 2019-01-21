Найден способ красть данные и управлять устройствами на Android - ВИДЕО
Эксперт в области кибербезопасности Баптист Робер (Baptiste Robert) сообщил, что уязвимость в программе-менеджере ES File Explorer позволяет красть любые данные пользователей. Под угрозой оказались все устройства на Android. Об этом передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Подробный анализ бреши CVE-2019-6447 Робер разместил на GitHub. Ее демонстрация также доступна на YouTube.
Сообщается, что популярная программа содержит открытый порт. Если злоумышленник и атакуемый пользователь находятся в одной Wi-Fi-сети, то хакер при желании может получить любые файлы.
В рамках эксперимента Робер создал специальный скрипт, с помощью которого смог выкачать данные из стороннего устройства, воспользовавшись уязвимостью.
Эксперт сообщил авторам файлового менеджера о найденной бреши, однако те проигнорировали его запрос.
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