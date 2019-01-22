Apple сняла целый фильм на iPhone XS - ВИДЕО

Компания Apple запустила рекламную кампанию, которая должна подчеркнуть кинематографические возможности камеры iPhone XS. Слоган промо-кампании звучит как "Снято на iPhone". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В качестве доказательства Apple сняла и опубликовала трехминутную короткометражку "The Lonely Palm, Samoa", которая, как утверждают в компании, полностью записана на iPhone XS.

Короткий фильм за авторством фотографа Стивена Каунтса повествует о 17-летнем спортсмене Эдди Сиаумау, родившийся на архипелаге Американское Самоа. Он получил приглашение на обучение в университете США и ежедневно тренируется для вступления в студенческую команду по американскому футболу.

Правда, для получения таких захватывающих кадров не обошлось без дополнительных аксессуаров и приложений. Чтобы кадры получились без рывков, автор использовал портативный стабилизатор DJI Osmo Mobile 2 или штатив Joby GripTight PRO. Запись велась при помощи приложения FiLMiC Pro, а последующий монтаж - на MacBook Pro.

Нажмите на видео для просмотра:

