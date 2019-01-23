Названы сроки запуска криптовалюты Павла Дурова
Новый стартап Павла Дурова - блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) и криптовалюта Gram - будет запущена в марте 2019 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет The Bell, ссылаясь на источники.
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенждера Telegram собрал рекордные 1,7 миллиарда долларов от инвесторов для реализации проекта. Им Дуров представит разработку в течение месяца.
Ранее планировалось, что TON откроется в начале года, однако в настоящее время проект "готов на 90 процентов". Разработчики взяли отсрочку на несколько месяцев из-за "инновационной природы" проекта.
По информации издания, торги, вероятнее всего, начнутся в Азии. Первой страной, где будет котироваться Gram, может оказаться Япония.
10 января стало известно, что Дуров подал в госреестр юридических лиц Великобритании заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP. Причина такого решения неизвестна. Предполагается, что создатель Telegram планирует изменить структуру компании.
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