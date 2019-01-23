Самый маленький автомат в мире сняли на камеры - ВИДЕО

23 января 2019 15:41

Компания-производитель оружия Sig Sauer продемонстрировала на видео компактный мини-автомат MPX Copperhead, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Длина оружия - около 37 сантиметров, вес - два килограмма, калибр патрона - 9 миллиметров.
Производитель разработал автомат в двух вариантах - для гражданского и военного использования, отмечает портал The Drive. В первом случае оружие служит скорее, как пистолет, тогда как в варианте для военных и сотрудников правоохранительных органов создатели предусмотрели несколько дополнительных опций - например, возможность использовать глушитель, а также менять режим стрельбы.

MPX Copperhead поступит на рынок по цене в 1600 долларов.

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Самый маленький автомат в мире сняли на камеры

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