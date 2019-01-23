Вот как выглядит первый складной смартфон Xiaomi - ВИДЕО

23 января 2019 16:11

Генеральный директор Xiaomi Линь Бинь показал на видео складной смартфон с гибким экраном.

Девайс сгибается горизонтально с двух сторон. В разогнутом состоянии отображение интерфейса планшетное, а в согнутом - мобильное, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Ранее видео с этим устройством опубликовал Эван Бласс. Даты презентации и выхода аппарата не сообщаются.

В феврале 2019 года Xiaomi покажет свой первый смартфон с 5G. Есть вероятность, что это будет модификация слайдера Mi MIX 3.

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Нажмите на видео для просмотра:
Первый складной Xiaomi показали на официальном камеры

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