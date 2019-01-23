Meizu выпустила смартфон без единого порта - ФОТО

В конце 2016 года Apple начала "беспроводную революцию", лишив iPhone 7 3,5-миллиметрового аудиоразъема для наушников, и эта тенденция была подхвачена почти всеми крупными производителями Android-устройств. В Meizu пошли еще дальше: на этой неделе китайцы анонсировали смартфон Zero, который избавлен не только от аудиовхода, но и кнопок, зарядного порта, решетки динамиков и даже слота для SIM-карт, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Гладь - керамический корпус толщиной 7,8 мм из цельного куска алюминия - нарушают только двойная камера (20 мегапикселей + 12 мп) и два маленьких отверстия. Одно предназначено для микрофона, другое - для аппаратной перезагрузки устройства (обычно сброс до фабричных настроек выполняется зажатием клавиши увеличения громкости и кнопки включения, но их у Zero нет).

Zero - ответ Meizu на "концептфон" Vivo Apex, который был показан в начале прошлого года на MWC. Его фронтальная камера была спрятана за панель и выдвигалась, как перископ, звук издавал сам экран, вибрируя подобно динамику, а сканер отпечатков пальцев размещался под дисплеем. Тем не менее, эта экспериментальная модель все же обладала 3,5-мм аудиопортом.

Похожие технологии задействованы в Zero: 5,99-дюймовый OLED-экран QHD выступает одновременно в роли гигантского динамика и дактилоскопического датчика, а нехватку портов компенсируют поддержка Bluetooth 5.0, беспроводного USB (для передачи файлов со скоростью не ниже предлагаемых стандартом USB 3.0) и зарядки "по воздуху".

Привычных физических кнопок у смартфона и, правда, нет, но на гранях имеются сенсорные клавиши с тактильной обратной связью. Слот для SIM-карт тоже отсутствует: видимо, в Meizu прибегли к технологии встроенной или виртуальной "симки" (eSIM).

Продавать новинку пока будут только в Китае и только у операторов с услугой поддержки eSIM. Стоимость Zero не уточняется.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook