Xiaomi готовит самый дешевый смартфон на Android

23 января 2019 21:11

Xiaomi сейчас активно разрабатывает новый смартфон по предельно низкой цене. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 9 Pie Go Edition, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Модель Redmi Go уже собрана и проходит этап тестирования и получения сертификации. Учитывая эти факторы, Xiaomi Redmi Go может поступить в продажу совсем скоро.

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