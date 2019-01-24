Фантастическую ракету Илона Маска разрушил ураган - ВИДЕО

Парадоксально, но порой случается, что самая совершенная техника, созданная с использованием современных технологий, не способна противостоять природе и ее стихиям. На днях амбициозный проект Starship Илона Маска был разрушен сильным ветром за считанные секунды, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Прототип ракеты, предназначенный для испытаний взлета и посадки, был разрушен сильным порывом ветра - носовой обтекатель упал и разбился. Наблюдатель SpaceX Мария Пойнтер сделала снимки инцидента в Техасе и поделилась ими в Facebook.

"Starship упал в 5 часов утра, однако очевидцы слышали скрежет металлического корпуса с 2 часов ночи. Что характерно, нас не предупреждали о ветре ураганной силы", - сообщает Пойнтер.

Основатель SpaceX Элон Маск подтвердил крушение в Twitter, написав, что ветер со скоростью 50 миль в час сломал крепления и сорвал обтекатель. "Ремонт займет несколько недель", - заявил Маск, добавив, что баки с горючим в нижней части корабля не пострадали.

Илон Маск, напомним, торжественно переименовал свою новую ракету в Starship в ноябре прошлого года. По замыслу конструкторов, многоразовая система должна будет выводить в космос большие космические корабли. В качестве первого шага предполагается облет Луны, потом возможны экспедиции к Марсу или даже дальше. Маск не исключает, что дальнейшие модификации "Звездолета" окажутся способными на межзвездные перелеты.

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