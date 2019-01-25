Самые странные гаджеты выставки CES 2019 - ФОТО

Будущее намечается весьма странным. По крайней мере такое впечатление создаётся после посещения Международной выставки электроники CES 2019 в Лас-Вегасе. Это ежегодное шоу технических достижений славится своими чудаковатыми изобретениями, странными гаджетами и предложениями решений для проблем, о существовании которых вы раньше и не догадывались (музыкальный туалет, например).

Этот год тоже не стал исключением - от роботов, созданных, чтобы любить вас, до механизмов, складывающих бельё, даже обычный телевизор тотально изменился, благодаря новой, скручиваемой в рулон OLED-модели от LG, поражающей своим уникальным дизайном.

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет самые странные гаджеты указанной выставки.

OLED-телевизор от LG

Одной из самых громких новинок CES 2019 стала новая модель телевизора от LG Signature Series OLED TV. Обычно мы не ожидаем увидеть в списке странных гаджетов телевизор, но этот - определённо особенный.

Почему? Эта гибкая модель оснащена сворачивающейся в рулон OLED-панелью, которая раскладывается нажатием кнопки.

Телевизор можно развернуть до полного формата в 65 дюймов или же открыть только небольшую часть экрана для более компактного изображения.

Появляющийся практически из ниоткуда 65-дюймовый дисплей безусловно впечатляет и делает этот телевизор особо достойным внимания на выставке в этом году.

Ловот

Ловот - милый робот от японского стартапа Groove X. У этого робота одна единственная задача - сделать человека счастливым.

Ловот создан по подобию настоящего живого существа для того, чтобы воспитывать в людях способность любить. Он требует от своего хозяина теплоты и ласки, а его большие мультяшные глаза и мягкое плюшевое тельце уж точно растопят даже самое холодное сердце.

Когда Ловот хочет, чтобы его взяли на ручки и обняли, он будет тянуть вверх свои маленькие ручки и ездить за вами на колёсиках по всему дому.

Но за простенькой внешностью скрывается множество инновационных технологий, поэтому Ловот - удовольствие не из дешёвых. За парочку милых роботов придётся выложить от пяти до семи тысяч долларов.

Самоукладчик белья

Необходимость работы по дому безусловно напрягает. Однако механизм Foldimate может всё изменить, сделав стирку забавой.

Всё, что вам нужно - это вручную вложить вещи в машину и через пять минут она отдаст их обратно чистыми и идеально сложенными.

По оценкам компании-производителя машина способна выполнить процесс от стирки до аккуратно сложенной вещи в течение пяти минут. Однако удобство имеет свою цену, стоить такая помощница будет около тысячи долларов.

Смарт-дисплей Mui

Одним из самых крутых гаджетов на выставке стал кусочек дерева, и это не шутка.

Сделанный в форме обычной деревянной линейки, смарт-дисплей Mui обладает сенсорным экраном, позволяющим отображать различные данные и функции сенсорного управления такие как термостат, часы, прогноз погоды, регулятор яркости освещения, текстовые сообщения и даже доступ к голосовой почте. Также в нём есть встроенный Google-помощник.

Планируется, что Смарт-дисплей начнёт поступать в продажу в сентябре этого года и стоить такая игрушка будет порядка тысячи долларов.

Умный туалет Kohler Numi 2.0

Чтобы мог сказать унитаз, умей он говорить? Умный туалет Kohler Numi 2.0 может разговаривать. У вас будет возможность поболтать с искусственным интеллектом по имени Алекса, пока вы делаете свои дела.

Также у него есть сиденье с подогревом, персональная сушилка и даже подсветка и музыка для настроения.

За такого умного белого друга придётся выложить порядка семи тысяч долларов.

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