Alexa захватывает мир: скоро она начнет варить вам кофе и предлагать отдохнуть

Мотоциклетный шлем? Да, он работает с Alexa. Контроллер полива Rachio 3? Да, тоже работает. А как насчет того парня, который играет с клавиатурой Roland? Неужели? Стенд Amazon с Alexa на CES, которая проходила на прошлой неделе в Лас-Вегасе, сделал очевидным один факт: если через объект можно пропустить электричество, он будет работать с голосовым ассистентом Alexa. Вишенкой на торте стал седан Audi e-tron под гигантским круглым рекламным щитом, заполненным голосовыми командами, вроде "Алекса, что там с пробками до аэропорта?" и "Алекса, купи освежитель воздуха для моей машины".

Alexa от Amazon покоряет мир

Сразу за углом в Sands Expo, в менее освещенном конференц-зале, Пит Томпсон, вице-президент Alexa Voice Service, изложил планы Amazon на цифрового помощника в новом году, включая превращение Alexa в функцию по умолчанию для новых устройств и техники.

"Я думаю о ребенке, который подходит к каждому экрану и касается его, потому что думает, что это тачскрин", говорит он. "Они будут подходить к устройствам и разговаривать с ними. И если те не будут отвечать, дети будут удивляться, мол, что такое? Оно сломано?".

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, чтобы реализовать это видение, Amazon нужно будет убедить больше людей, что они нуждаются в Alexa, которая доминирует на рынке умных колонок по всему миру. На сегодняшний день уже 32% американцев владеет умными колонками, что представляет собой рост практически с нуля всего за четыре года с момента запуска колонок Echo и Alexa. Но она далеко не вездесуща. Поскольку Alexa продвигается все глубже на основной рынок, она может столкнуться с сопротивлением со стороны клиентов, которые не хотят разговаривать со своими машинами, не видят смысла в голосовых помощниках или не доверяют технологическим компаниям, стараясь не оставлять микрофон постоянно включенным.

"На самом деле, не существует никакого четкого предложения ценности, которое было бы заметно", говорит Джек Наркотта, аналитик Strategy Analytics. "Так, чтобы вы сказали: блин, я просто должен это иметь".

Кроме того, как показала CES, конкуренты догоняют Amazon. Некоторые прогнозируют, что Google все же вернет себе власть. Сейчас эта компания - второй игрок на рынке умных колонок. Ему удалось втиснуть своего Assistant в смарт-дисплей KitchenAid, мультиварку Gourmia и умный душ Moen. Все эти новые продукты, наряду с общей рекламной каймой Google и стендом на CES, показывают, как агрессивно поисковый гигант планирует ворваться в этом году в голосовую иерархию.

Bixby от Samsung, Siri от Apple и Cortana от Microsoft - гораздо более мелкие игроки в битве цифровых помощников, но они также могут найти целенаправленные способы кражи клиентов Alexa.

Томпсон предложил положительно реагировать на потуги Google и других конкурентов.

"Классно наблюдать всю энергию, активность и инвестиции от множества компаний. Это повышает осведомленность клиентов, повышает доверие, интерес людей к тому, чтобы узнавать обо всем этом больше".

Alexa становится более напористой

Мириам Даниэль, вице-президент по устройствам Echo и Alexa, сообщила, что Amazon в этом году планирует сделать голосового помощника более активным и амбициозным, а также обеспечить ему постоянное присутствие.

Намеки на эти усилия уже всплывают там и тут. Одним из примеров является Hunches, дружеские напоминания от Alexa, например, чтобы вы заперли дверь, когда вы говорите "спокойной ночи". Другая концепция - Alexa Guard, которая предупреждает вас, если улавливает звуки разбитого стекла или дымовую сигнализацию, когда вы находитесь вне дома.

"Alexa сможет взглянуть на ваши шаблоны и предложить что-то для вас", говорит она, добавляя, что компания сначала тестирует эти функции с бета-пользователями, чтобы убедиться, что им удобно с этими концепциями и что люди их действительно захотят иметь в пользовании. "Окружать Alexa будут те вещи, которым вы позволите".

Поскольку Alexa продолжает расти, ей нужно будут переваривать больше видов данных о всех клиентах, включая информацию о местоположении. Отвечая на вопрос о защите всех этих данных, Томпсон заявил: "Конфиденциальность и безопасность данных всегда были основополагающими для Alexa. Ничего не сработает, если мы сделаем все неправильно".

Amazon использовала CES, чтобы громко заявить о своем лидерстве. Сейчас более 28 000 устройств для умного дома от более чем 4500 брендов работает с Alexa. Это рост с 20 000 и 3500 с сентября, соответственно. Кроме того, более 150 продуктов обладают встроенной функциональностью Alexa, включая наушники, термостаты, ПК, автомобили и выключатели.

Google сообщила, что также работает над тем, чтобы сделать Assistant более понятным, и что в 2018 году он расширится до 80 стран, по сравнению с 14 годом ранее.

Что касается создания телефона с поддержкой Alexa, в этом вопросе Томпсон не был так оптимистичен, несмотря на слухи о том, что компания в конечном итоге создаст второй Fire Phone. Оригинал, вышедший в 2014 году, сдулся всего за пару месяцев. "Не знаю, будет ли это важным фокусом для нас", говорит он. Вместо этого, по его словам, Amazon вполне довольна своим приложением Alexa для телефонов.

По всему миру Alexa сидит в 51 миллионе умных колонок, тогда как Google - в 24 миллионах, по данным IHS Markit. Но багодаря глобальной популярности операционной системы Android, ожидается, что Google к 2023 году обгонит Amazon. Конечно, четыре года - это очень много времени в индустрии высоких технологий, поэтому многое может случиться.

Борьба Amazon за лидерство на рынке будет подталкивать компанию к размещению Alexa в большем числе продуктов.

"Alexa в некотором смысле была слишком успешной", говорит Наркотта.

Чтобы привлечь больше людей в мир Alexa, он рекомендует Amazon создавать больше устройств со встроенной Alexa, чтобы голосовой ассистент отправился в больше комнат в доме. Компания также должна разработать больше продуктов, которые будет убийственно просто настроить в доме, избавив от мороки с умными домашними устройствами.

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