Браузер Microsoft распознает фейковые новости

Компания Microsoft внедрила в мобильную версию браузера Edge систему распознавания сфабрикованных новостей. В основе новой функции лежит детектор фальшивок NewsGuard, который предупреждает пользователя о ненадежных источниках и откровенных фейках. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

NewsGuard основали бывший издатель The Wall Street Journal Гордон Кровитц и предприниматель Стивен Брилл. В числе консультантов проекта - бывший директор ЦРУ Майкл Хейден и основательница издания о высоких технологиях The Information Джессика Лессин. Благонадежность тех или иных новостных ресурсов оценивается по таким критериям, как разграничение мнения и факта, избегание вводящих в заблуждение заголовков, регулярные исправления ошибок и публикация уточнений, прозрачность (включая раскрытие источников финансирования и четкое разделение рекламного контента от редакционного).

Пока система оценивает преимущественно новостные ресурсы в США и ряд крупных международных изданий. Баллы выставляет команда опытных журналистов NewsGuard, а не компьютерные алгоритмы. Если сайт наберет недостаточное количество очков, он будет промаркирован красным цветом.

Новая функция News Rating ("Рейтинг новостей") на основе NewsGuard стала доступна в последнем обновлении Edge для iOS и Android. По умолчанию детектор фейков не включен - активировать его можно в настройках приложения. Нажав на значок в адресной строке браузера, пользователи могут узнать, насколько можно доверять тому или иному сайту и каким критериям NewsGuard он отвечает.

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