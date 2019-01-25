Названы самые дорогие автомобильные бренды в мире

В Топ-10 автомобильных брендов, чья стоимость исчисляется десятками миллиардов долларов, вошли пять немецких марок, четыре японских и одна корейская. Еще один бренд - всем известную марку из Италии - составители отметили особо, хотя в число лидеров она и не вошла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, составитель рейтингов, консалтинговая группа Brand Finance, опубликовала свой отчет под названием 500 Global, в который включила 500 самых дорогих брендов всей планеты - и логичным образом в него вошли и автомобильные компании. По большому счету, состав участников этой лидерской десятки не изменился, но позиции брендов друг относительно друга были перетасованы.

Как и в прошлом году, самым дорогим автомобильным брендом был признан Mercedes-Benz: стоимость этой марки оценивается в 60,35 млрд долларов (в прошлом году "Мерседес" стоил всего 47,9 млрд), а в общем списке компания занимает 13-е место. На второй позиции осталась компания Toyota, которая прибавила к стоимости около 10 млрд - до 52,3 млрд долларов. Третье место - за Volkswagen, который выбил с этой позиции компанию BMW: баварцы опустились на четвертое место (показатели - 41,7 и 40,5 млрд долларов соответственно). Замыкает пятерку компания Porsche, которая в прошлом году занимала лишь восьмое место.

Кроме них, в Топ-10 вошли Mitsubishi, Honda, Hyundai, Audi и Nissan. Марка Audi попала в десятку лишь в этом году, вырвавшись с 11-й позиции, а самый эпичный провал среди лидеров продемонстрировала Nissan, опустившись с 7-го на 10-е место.

Что касается особо отмеченного автомобильного бренда, то им стала марка Ferrari: по мнению Brand Finance, именно Ferrari сейчас является самым сильным брендом на планете. Оценка показателя "силы бренда" происходит по специально разработанной аналитиками методике, где учитываются не только стоимость компании и ее финансовые показатели, но и уровень инвестиций, эффективность бизнеса, скорость ее развития и тому подобное. Сам же бренд Ferrari оценен "всего" в 8,3 млрд долларов.

Интересно, что в абсолютном рейтинге ценности брендов лидерами снова стали высокотехнологичные компании. Лидерскую тройку вновь составили Amazon, Apple и Google (187,9, 153,6 и 142,7 млрд долларов соответственно). В глобальном Топ-10 только две компании (8 и 10 позиции) занимаются отличным от высоких технологий делом - это финансовые организации из Китая.

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