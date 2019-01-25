Представлен робот, способный ходить, прыгать и летать - ФОТО

Инженеры из Северо-Восточного университета в США создали робота, который как дома чувствует себя на земле, но при необходимости поднимается в воздух. Так он может преодолеть препятствие или удержать равновесие, споткнувшись.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, разработка получила название LEONARDO. Робот оказался тёзкой великого флорентийца благодаря аббревиатуре LEg ON Aerial Robotic DrOne, то есть "обладающий ногами и воздушный робот-дрон".

В наши дни никого не удивишь ни наземными роботами, ни коптерами-беспилотниками, однако обычно инженеры поступают по принципу "рождённый ходить летать не может". Между тем для двуногих роботов может стать проблемой препятствие на пути. А ещё они могут попросту споткнуться или быть опрокинутыми ветром.

"Это главная проблема для систем "на ногах" или даже для людей: мы можем стабилизировать своё тело, но иногда мы падаем, - объясняет соавтор работы Алиреза Рамезани (Alireza Ramezani). - Что, если бы у нас был робот, который никогда не упадёт?"

"Леонардо" изящно справляется с этой проблемой, заменяя падение на полёт. В этом ему помогают два небольших винта по бокам тела, способные создавать тягу в любом направлении.

Разумеется, в воздухе он не может составить конкуренцию полноценным дронам, но это от него и не требуется.

"Идея не в том, чтобы создать квадрокоптер", - сообщает Рамезани.

Благодаря своим двигателям "Леонардо" может подняться в воздух, перелететь препятствие и приземлиться на другой стороне. Получается нечто вроде прыжка. Кроме того, он способен удержать равновесие, если вдруг начнёт падать.

Как сообщают авторы, идея такого решения была подсказана птицами. Птицы тоже могут передвигаться на двух ногах, но при необходимости использовать крылья.

Робот перемещается на двух ногах и имеет рост 0,8 метра. Несмотря на такие солидные габариты, он весит всего 2,7 килограмма. Такая лёгкость достигнута благодаря тому, что LEONARDO сделан в основном из углеродного волокна.

"На данном этапе я рассматриваю эту [разработку] как очень хорошую платформу для продвижения гибкой робототехники. Представьте себе робота, который буквально никогда не падает: он может преодолевать пересечённую местность, он может летать, он может прыгать. Сверхмощная система", - заключает Рамезани.

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